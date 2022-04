Aymar Navarro, tras su accidente: "El cuerpo y la cabeza me piden volver"

Aymar Navarro sufrió un grave accidente en el Freerido World Tour de esquí en Suiza. Nos cuenta las secuelas que tiene unos días después: "Espero que ahora ya todo vaya para arriba. Me duele sobre todo el brazo con el cabestrillo ya no sé ni como colocarme. Las costillas ya han pasado a un segundo plano pero el hombro es lo que sigue dando por saco"

Del momento del accidente dice recordarlo perfectamente: "Me acuerdo de todo lo que pasó. Solo cuando me desperté estaba confundido porque estaba con los rescatadores. Pero a los 30 segundos ya empecé a atar cabos. En media hora estaba en el hospital".

"Impacté a unos 115 kilómetros por hora con la roca según los datos GPS", revela.

Pese a este gran susto solo piensa en volver: "Si mi cuerpo no me lo pidiera no lo haría pero mi cuerpo y mi cabeza me piden volver a hacerlo. Miedo pasas muchas veces pero una cosa es el miedo y otra el pánico. Si tienes pánico más vale que te des la vuelta pero el miedo te protege".