Las árbitras de la Liga Iberdrola reclaman ser profesionales: "No pedimos nada fuera de lo común"

Marta Huerta de Aza y Guadalupe Porras denuncian situación de las árbitras de la Liga Iberdrola. Cobran 300-160 euros por partido. Sin estar dadas de alta en la SS. Sin derecho a baja. Sin derecho a la maternidad.

Guadalupe tiene mejores condiciones ya que trabaja en LaLiga pero se une a la reclamación de sus compañeras: "Mi situación cambió en el momento que subí a segunda división y entré en el fútbol profesional. Disponer de un contrato me ha cambiado mi vida para poder dedicarme exclusivamente a esto. Si queremos seguir avanzando, el arbitraje de LaLiga femenina debe ser profesional y tener contrato".

"Es muy complicado poder sobrevivir solo con este trabajo. Tengo una niña e imagina lo que se me va en pañales. Las exigencias que tenemos son máximas. Para mí es muy difícil compaginar docencia, arbitraje y maternidad. He tenido que renunciar a la docencia", señala Marta que defiende que solo piden lo que merecen: "Pedir un contrato laboral no es pedir nada fuera de lo común. Si no arbitras no cobras, si tengo una lesión no cobro. Durante la pandemia o mi embarazo no tuve ningún ingreso del arbitraje".

"Es ganar calidad de vida. Si tienes una designación un martes, en qué trabajo te permiten estar tres días fuera, en ninguno. Siempre estás con el miedo de perder el trabajo", ejemplifica Marta.

Antes de llegar a una huelga o medidas similares, Guadalupe confía en que se arregle la situación: "Confío en que se va a llegar a un acuerdo porque es algo sensato lo que se está pidiendo, nada fuera de los derechos de un trabajador. No es nada desorbitado. Si el CSD ha invertido para que se consiga la profesionalización, LaLiga debe seguir por el mismo camino".