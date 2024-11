Ángel Torres: "Me gustaría que el presidente de la RFEF fuera alguien nuevo, que venga de fuera y no conozca nadie"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha sido protagonista este jueves en Radioestadio Noche, donde ha repasado la actualidad del fútbol español en la previa de la visita del Getafe al Santiago Bernabéu del próximo domingo a la que el Real Madrid no llega precisamente en el mejor momento de la temporada.

"El Madrid da miedo siempre. Vamos sabiendo que somos un equipo modesto, pero si podemos aprovechar la coyuntura la aprovecharemos", ha explicado el máximo dirigente del club azulón que también ha hablado de Kylian Mbappé como un "buen futbolista" que "está un poco despistado".

Sobre su equipo, el Getafe, Torres asegura que están "contentos" tanto con la plantilla como con el técnico y confía en la recuperación de Borja Mayoral para que la situación deportiva mejore. "No me gusta ir al mercado de invierno porque solo puedes optar a futbolistas que no están jugando y entre que llegan y se adaptan se acaba la temporada", ha explicado.

Torres habla, además, de la polémica del calendario, que en los últimos meses ha centrado el debate y las quejas de futbolistas y entrenadores. "Nos lo tenemos que tomar en serio porque son muchas las bajas que tenemos entre todos los equipos", aunque reconoce que a los equipos pequeños les viene bien que el calendario de los grandes esté tan cargado porque obliga a los entrenadores a rotar.

No le gusta nada el VAR, sobre el que dice que no se está dirigiendo bien y que "es cada día peor". Tampoco la Federación, en la que trabajó durante catorce años durante la etapa de Ángel María Villar, al que dedica buenas palabras. "Todos los presidentes de la RFEF que hemos tenido han salido por la puerta de atrás y eso no es normal (...) Me gustaría que el presidente fuera alguien nuevo, que venga de fuera y no conozca a nadie".