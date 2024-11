Andrés, presidente de la Peña Atlética de Paiporta: "Me he puesto a llorar como un niño al ver el gesto del equipo"

El mundo del deporte se ha volcado este fin de semana con las víctimas y damnificados por el paso de la DANA en Valencia. En forma de donaciones o con gestos como el vivido hoy en el Metropolitano, donde Atlético de Madrid y Las Palmas han guardado un minuto de silencio mientras se oía el himno de la Comunidad Valenciana y con los jugadores del equipo colchonero portando dos pancartas de peñas que el club tiene en la zona arrasa por el temporal, la Peña "Atlética Centenario Paiporta" y la Peña "El Paradón de Utiel".

El presidente de la Peña Atlética Paiporta, Andrés López, se ha pasado este domingo por los micrófonos de Radioestadio Noche tras el gran gesto del Atlético de Madrid: "Estamos cansados de estar peleando aquí día a día. La pesadilla parece que no pasa. Con gestos como el del Atlético y la afición, que nunca fallan, nos hacen que esas fuerzas no flaqueen y que estemos aquí al pie del cañón".

"Me he puesto a llorar como un niño al ver esa imagen. Que un club como el Atlético de Madrid se acuerde de una peña tan chiquitita... Estoy totalmente agradecido con ese gesto", asegura. "Todo va muy despacio pero ya hay maquinaria quitando cosas. No hay pilas de coches, hay pilas de muebles, de miseria... Desde que amanece estás en la calle ayudando a todo. Seguimos sin luz, agua...", explica.

"Desde la mañana que amanece estás en la calle ayudando a uno y otro, paras un poco para comer, porque es la hora no porque tengas hambre, y sigues hasta que cae el sol. Ya la edad no persona con un paracetamol intentas descansar un poco porque al día siguiente hay que seguir en la pelea", relata.

Andrés ha agradecido el hecho de que este fin de semana se haya disputado la jornada de Liga: "Gracias a esto la gente se ha podido reunir y mandarnos ayudas y es una manera de tener un gesto. El día de hoy no lo voy a olvidar nunca. El fútbol se trata de esto, de unir, no de separar como a veces pasa".