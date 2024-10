Alberto García, altavoz de las Peñas del Atlético: "Es una propuesta de sanción desproporcionada"

Lo ocurrido durante el derbi madrileño con los ultras del Atlético de Madrid sigue acarreando sanciones, y es que la Comisión Antiviolencia ha propuesto el cierre completo del estadio Metropolitano durante dos semanas y una multa al club de 65.000 euros por los incidentes del pasado 29 de septiembre en el partido que enfrentaba al Atlético de Madrid con el Real Madrid.

Una medida que ha sorprendido en el club rojiblanco y a la que ha reaccionado la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid y su portavoz, Alberto García, que se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Nos parece que es totalmente injusta y desproporcionada. Están intentando dar ejemplo con la afición del Atlético y se están equivocando".

"Es increíble que hagan esto con un incidente que protagonizaron cuarto individuos. No tiene por qué pagar la grada de animación o el estadio entero", asegura. "No esperábamos cierre, esperábamos sanciones para esas personas, que las busquen. Evidentemente a nadie le gusta que suspendan el partido y son una minoría que existen en todos los clubes. Si alguno lo hace que lo pague, pero que no lo paguen los demás", concluye.