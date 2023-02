Aguirre: "A Raíllo le he dicho que son comentarios gratuitos que no conducen a nada"

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, estaba pendiente del partido del Real Madrid, su rival el próximo "Es verdad que Vinicius tiene cuatro amarillas y estaba yo pendiente a ver si le cae a la 5.ª. Pero bueno, pues al final no sé qué va a pasar con estos dos", dice en referencia a las molestias físicas de Militao y Benzemá.

Respecto a la entrada que ha recibido el brasileño, cree que su reacción ha sido normal: "Yo creo que fue una reacción normal porque fue una patada alevosa, una roja bastante natural. Fue una patada tremenda. Y en su reacción el resto de chicos es normal".

Vuelve a manifestar que no entiende el criterio del VAR de quién decide, y lo ejemplifica en el gol anulado a Rudiger: "No me parece a mí una una falta, porque en todo caso, pues puede ser de una agresión, porque no está en disputa el balón y está la mano en el rostro del jugador. Entonces no sé, realmente me pareció muy esto riguroso, pero bueno, al final de cuentas paraeso está el VAR. Muy difícil, muy difícil o muy justa. Benzema lleva muchísimos años jugando al fútbol y no se ha caracterizado por ser jugador agresivo. Entonces, si no es propio de un matón, un manotazo, un codazo, su forcejeo. Pero bueno, decidió el árbitro y ya está".

Su jugador Raillo criticó a Vinicius durante la semana y asegura que ha hablado con su futbolista: "Son comentarios gratuitos que no conducen a nada. Ese es un comentario que puede alimentar a la grada o puede sacarle nota periodística y eso le da vidilla al partido. Pero yo pienso que al final Raillo es un jugador leal. Es duro, evidentemente, y está demostrado a lo largo de su carrera, da los ingredientes para que haya roces, polémica, en fin. Pero no es así".

"no tengo ninguna noticia por parte de mi representante que el club ya trasladó alguna oferta. Yo creo que es temprano, estamos en febrero apenas comenzando por la experiencia. Ya que tengo 15 años ya en el pueblo español y yo sé que esto, como decía Luis Aragonés, es todo lo que sucede hasta que se define la liga", comenta sobre la renovación.