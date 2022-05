Abelardo: "Lo mejor que tiene el Sporting es su afición"

Abelardo Fernández es nuevo nuevo entrenador del Sporting y se muestra partidario de no pensar en el pasado y centrarse en la "delicada situación" en la que está el equipo de la que "solo se sale con trabajo, trabajo y trabajo", a la vez que se muestra convencido de que "se mantendrá la categoría".

"No entreno yo solo al Sporting, lo entrena toda mi familia. Sienten mucho al Sporting", señala el técnico para definir su sentimiento y dice sentirse "muy afortunado, sabiendo la situación que es". Cuando recibió la llamada lo pensó "día y medio", le pilló narrando el partido del Barcelona - Mallorca. Al final del partido ya le dieron los detalles. "Hice un quorum con mi familia y el que más empujó fue mi hijo que es sportinguista no, lo siguiente. Estaba muy tranquilo como comentarista con una calidad de vida buenísima. Pero no es un lío meterse en esto, es ver si podemos disfrutar de un verano tranquilo con el Sporting en segunda", valora el técnico.

Reconoce que en Gijón se siente muy querido, "en Mareo las muestras de cariño han sido enormes. No es para tanto, lo importante es que estemos unidos. El Sporting lo mejor que tiene es su afición, para mí la mejor de España".

"He visto casi todos los partidos del Sporting, claro que me preocupaba la situación. Ha habido partidos que ha merecido más pero las dinámicas son las que son. Hay que intentar cambiarlas con un orden en el campo y con concentración. Hay plantilla para no estar el 17", dice Abelardo