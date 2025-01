Hoy descubrimos qué se esconde tras los Peta Zetas

Todos los jueves desde las 16:30h. con Mario Viciosa vamos a encender este transistor cuántico para responder a preguntas que se quedaron atrapadas en el pasado. Las preguntas que nos hacíamos en un tiempo en que internet no existía. Porque, ¿cómo era el mundo antes de Google? ¿Acaso no se nos ha olvidado ya cómo sobrevivíamos a esas preguntas que no se podían responder al instante? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver esta sintonía que todo esto?

Todas estas dudas las responde Mario Viciosa en ‘Onda Retro Radio’ cada jueves. Esta semana tenemos deberes de química, de vuelta al cole, hablamos de los Peta Zetas. Vamos a tratar de desvelar la química secreta de estos caramelos.