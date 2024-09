¿De cuantas maneras nos permite el idioma pedir una cerveza?

Este verano muchas personas se habrán tomado una cerveza. Pero, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cuántas formas tenemos de pedir una cerveza en nuestro país?

"Esto y no otra cosa es riqueza léxica", nos cuenta Judith. "Incluso personas que van por ahí pensando que no tienen mucho don de palabras y que la variedad en el vocabulario no es precisamente lo suyo, es que igual se saben 10 o 12 maneras de pedir una cerveza y las emplean así, habitualmente, sin reparar en ello" afirma.

Todos conocemos la expresión de pedir una "caña", pero Judith nos cuenta todas las que hay.