Vuelve 'Física o química' con 'FoQ: La nueva generación': "Es importante que los padres la vean para que haya un lugar de debate"

'Física o Química' fue un fenómeno televisivo que hizo una radiografía como nadie a la juventud española del momento. En la serie, convivían chavales muy diversos, pero han pasado unos cuantos años. Ahora vuelve con 'Física o Química: La nueva generación', que se estrena este domingo 16 de febrero en Atresplayer.

María Bernardeau e Itziar Miranda han visitado 'Por fin' para hablarnos de la "emoción" que sienten con el estreno, así como de la "responsabilidad" por coger un proyecto con una marca tan emblemática. "Hay responsabilidad y compromiso de seguir con esta serie que marcó a toda una generación. Las cosas han cambiado mucho, con las redes sociales, los móviles... Vamos a seguir acompañando a todos estos jóvenes en ese momento tan complejo que es la adolescencia", cuenta Itziar Miranda.

Así, María Bernardeau asegura que el casting ya fue "emocionante", pero que cuando la cogieron para la serie fue lo mejor que le ha pasado en su vida: "Cuando me cogieron, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Los once que somos nos sentimos tan afortunados de empezar así, porque para muchos es nuestro primer trabajo".

Itziar Miranda define el haber trabajado con tantos jóvenes como algo "realmente delicioso". "Vienen tan preparados y tienen tanto compromiso con el personaje, con tan poco miedo de tirarse a la piscina, que es realmente delicioso haber estado con ellos", cuenta, a lo que añade que le sorprende "cómo no les importa mostrar la inseguridad": "En mi generación, teníamos más miedo a equivocarnos; ellos no y eso es muy bonito. Habla de la sociedad que hemos creado, en la que todo se acepta de otra manera. Estamos dando muy buenos pasos y eso se ve en la serie".

La salud mental y los temas que "interesan" a los jóvenes

La salud mental es uno de los temas que ahora sí aparecen y tienen una importancia capital en 'Física o Química: La nueva generación'. "Aparece la salud mental de adolescentes y también de adultos", cuenta Itziar, que subraya que ahora hay "más cuidado" con el tema y se "naturaliza" ante unos adultos que "no entienden a los adolescentes".

Por ello, las dos ven este 'remake' para todo tipo de públicos, desde nostálgicos hasta adolescentes: "También es para adultos que tenemos adolescentes en casa. Nos ayudará a entenderles mucho mejor y hacer un análisis de cómo estamos nosotros de perdidos. Es tan importante que los padres de los adolescentes la vean, incluso con ellos, para que luego haya un lugar de debate muy interesante".

"A todos los jóvenes nos afecta que nos coloquen esos estereotipos de que solo nos interesa el sexto, las drogas, las redes sociales... Lo natural es que nos hablen y nos ayuden a investigar sobre aquello que nos interesa, y eso se muestra en la serie", afirma María Bernardeau, que ve a Carlota, el personaje que interpreta, como una chica "que tiene una barrera muy grande": "Es como la chica popular del instituto, pero vulnerable y sola por dentro, con problemas muy difíciles, y hay que darle una oportunidad".

En cambio, Itziar se presenta como una "profesora dura" que "pone firmes" a sus alumnos. "Es bonito el arco del personaje, porque cuando escuchas a adolescentes descubres cosas de ti misma", comenta, para después decir, como madre, que comenzó a leer los guiones y sentir "temblores", aunque a medida que comenzaron a grabar y les conoció se sintió "muy abrazada y acompañada".

Vídeo de la entrevista a Itziar Miranda y María Bernardeau