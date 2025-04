Roberto Brasero: "Cuando me dijeron que fuera el hombre del tiempo, respondí: '¿Qué te he hecho yo?'"

Roberto Brasero lleva 25 años informando sobre meteorología en televisión y ha presentado su tercer libro titulado "Pequeña historia del clima", una obra dirigida a todos los públicos que recorre los cambios climáticos desde los orígenes de la Tierra hasta la actualidad.

En "Por Fin" con Jaime Cantizano en Onda Cero, Brasero ha explicado que este libro revela curiosidades históricas como que "la antigua Grecia hacía muy buen tiempo casi siempre y por eso vestían tan ligeros con sus túnicas" o que "en contra de lo que muchas veces podemos pensar, en la Edad Media hizo bastante calor y por eso los vikingos pudieron llegar a Groenlandia y cultivar en sus tierras".

"El clima influye mucho en la vida que se desarrolla en cada momento", ha explicado Brasero, destacando cómo las temperaturas más elevadas al principio de la Edad Media favorecieron "una explosión demográfica en Europa porque las cosechas se daban bien".

El libro también aborda las primeras civilizaciones, explicando que "hace más de 3000 años el clima se calentó súbitamente" provocando que zonas antes fértiles se secaran, quedando "la fertilidad solo a orillas de los grandes ríos" como el Tigris, el Éufrates, el Nilo o el Yang-Tsé en China, donde surgieron las grandes civilizaciones.

Una de las anécdotas más curiosas que comparte en su obra es el origen de los nombres de las borrascas. "Todo empezó como una fuente de financiación de un departamento universitario", explica Brasero. La Universidad Libre de Berlín ideó un sistema por el que cualquier persona podía "apadrinar" una borrasca o un anticiclón pagando una cantidad. "Decíamos: si tú quieres tu nombre, quiero que exista la borrasca Jaime... pues venga, lo que sea, no sé cuántos marcos".

Brasero, quien se define como periodista y no meteorólogo, también ha comentado cómo llegó a especializarse en información meteorológica. "Me llamaron a un despacho en el año 2000... me dijo Elena: quiero que seas el hombre del tiempo. Dije: pero bueno, ¿Qué te he hecho yo?", recuerda con humor. La propuesta era precisamente darle un enfoque diferente y más periodístico a esta información.

"Pequeña historia del clima", editado por Espasa está concebido como un libro "para toda la familia, para todos los públicos", según afirmó su autor, quien destacó que está escrito "de una manera sencilla, amena" y que los dibujos "te ayudan a comprender el texto".

Tras casi 20 años dando el tiempo en Antena 3, Brasero reflexionó sobre la cercanía que han conseguido los informadores meteorológicos con el público: "Verte todos los días, esa continuidad... te hace formar parte de la historia de alguien, de la familia".