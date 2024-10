Noche de terror en Valencia: "El agua me llegaba al cuello"

"Sonó la alarma de la Generalitat en todos los móviles y empezó a aparecer el agua. Tuvimos que tomar la decisión de abandonar los coches". Este es el testimonio de Rafael Muñoz, director de comunicación del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, que ha querido compartir con nosotros en 'Por fin'.

Rafael ha sido uno de los testigos de los destrozos que la DANA ha causado a su paso, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde se ha detectado el mayor número de fallecidos por esta tragedia.

Cuando todo ocurrió volvía del trabajo. Circulaba desde Valencia a Silla, municipio donde vive con su mujer y su hija de dos años y medio.

Rafael cuenta que al principio se encontró "con una retención que podía ser más o menos esperable por las horas que eran", ya que volvía del trabajo y suele haber atasco. "Lo que era una retención fue un colapso. No avanzaba nada el tráfico y empezamos a ver a gente andando desde el otro sentido de la autovía. Nos decían que había que dejar los coches porque venía el agua", añade.

En ese preciso momento, en el momento en el que empezó a ver a la gente "sonó la alarma de la Generalitat en todos los móviles y empezó a aparecer el agua". "Tuvimos que tomar la decisión de abandonar los coches, la autovía se llenaba de agua".

Se escuchaban gritos de personas que pedían ayuda

La única vía de escape que encontraron fue acceder a un puente. "A los dos minutos se llenó la autovía de agua y superó la mediana. Tuvimos que apretar el paso para llegar a un puente, era la única vía".

Allí, en este tipo de infraestructura tan histórica como imprescindible, "había aproximadamente 400 personas"; aunque Rafael insiste en que "la mayoría de gente que estaba ahí era porque había terminado allí con su propio vehículo".

"A los cinco minutos la autovía estaba prácticamente anegada. La mediana desapareció y todo estaba cubierto de agua con una corriente fortísima", continúa.

"El agua hacía un ruido como una cascada, un grifo abierto todo el rato. Cuando cesó el ruido se hizo un silencio muy grande y lo que se escuchaban eran gritos de personas que pedían ayuda desde el polígono. Fue impresionante".

La autovía estaba prácticamente anegada

Como él y su historia hay muchas otras. En el caso de Javier Ortuño, que también ha querido ofrecer su testimonio, la experiencia parece aún más estremecedora si puede.

A Javier la lluvia le pilló durante su jornada de trabajo, en el Parque Logístico de la ciudad de Valencia. Cuenta que "a eso de las dos y media de la tarde ya no se podía salir del polígono", pues la única entrada estaba colapsada. "Aún no había una situación crítica pero no podíamos salir".

En ese momento él y unos compañeros deciden ir a comer a un bar para refugiarse de la lluvia. "En cosa de dos o tres horas empezó a entrar agua en el bar y cerraron las puertas. Era como estar en una pecera, veías cómo el agua se iba llenando".

Instantes después, cuenta, "las puertas y cristales explotaron y empezó a entrar el agua sin parar". En ese momento la gente estaba muy nerviosa y lo que hicieron fue subir encima de las mesas. "En menos de dos minutos el agua me llegaba a las rodillas encima de la mesa".

La situación tan extremadamente crítica obligó a tomar una decisión y salir del bar, ya que el agua no paraba de entrar. "Mido 1,85m y el agua me llegaba por el cuello, era una situación muy complicada".