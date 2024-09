Mikel Erentxun: "Lo mío es la música, es mi oficio, mi vida y no sabría hacer otra cosa"

Mikel Erentxun ha hablado en 'Por fin' sobre su último disco, Septiembre, por el que se encuentra inmerso en una gira por nuestro país y que acabará en Estados Unidos y Latinoamérica. Además, próximamente celebra los 40 años de la mítica banda Duncan Dhu, por la que también harán una serie de conciertos en 2025 para "recordar su legado".

"Lo mío es la música, es mi oficio, mi vida y no sabría hacer otra cosa", ha contado Mikel Erentxun al ser preguntado por si pensaba volver en algún momento a la arquitectura, lo que estudió en un principio: "En los años de mayor ebullición de Duncan Dhu siempre pensé que esto tenía fecha de caducidad y que iba a acabar detrás de una mesa de dibujo, pero no ha sido así".

En su nuevo disco, llamado Septiembre, el piano ha pasado a ser uno de los ejes centrales, muy influido por Elton John: "En la pandemia, me dio por indagar en la carrera de Elton John, quizás debido a la película de Rocketman. Nunca me había interesado, pero fui a los 70 y descubrí a un artista enorme, de hecho ya lo he metido en mi top 10 de mayores influencias. Eso me llevó a comprarme un piano, salió una canción, dos, tres... Y de ahí salió el disco".

El artista español reconoce que fue autodidacta con el piano, "lo suficiente para componer" Septiembre, un disco que ha llamado así debido a su "mes favorito". Sobre su pasión por la música, también admite que "se mantiene la llama": "Para hacer música y crear canciones y subirte a un escenario, tienes que sentir algo constantemente y no aburrirte de tu trabajo. Sigo escuchando música, comprando música, yendo a conciertos... Sigo igual de curioso".

Además, Mikel Erentxun ha afirmado que tiene preparado un disco nuevo "a las puertas de ser editado" con temática navideña: "Tengo un disco nuevo a las puertas de ser editado, dedicado a la Navidad, que me apetecía mucho hacer. Es un disco que no tiene gira, con menos recorrido, pero que es un regalo que me hago que me apetecía mucho".

El cantante también ha hablado sobre el fenómeno de Taylor Swift, de la que se reconoce "fan", y también ha concluido contando lo que espera sobre la "gira" de los 40 años de Duncan Dhu: "Haremos 20 o 30 conciertos dedicados a recordar el legado de Duncan Dhu. Me parecía efemérides redonda y haremos un repertorio exclusivo de Duncan Dhu, me apetece mucho. Hay canciones que hace mucho que no canto y es un ejercicio de arqueología que me apetece mucho".