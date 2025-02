Merche, sobre su vuelta a los escenarios: "Reivindico mis valores con más fuerza que nunca"

Se llama Mercedes. Empezó a cantar cuando era una niña, lleva más de 20 años escribiendo y componiendo canciones, dirigiendo artísticamente todo lo que ha hecho. Ella es Merche, quien regresa por todo lo alto con su nueva canción 'Tengo fe'.

"Nunca he perdido la fe, me siento muy afortunada. Llevo 23 años haciendo lo que más me gusta", señala la cantante en una entrevista en 'Por fin'.

"En la nueva canción reivindico mis valores con más fuerza que nunca", explica la cantante. "Parece que estamos en una sociedad en la que no hemos avanzado mucho. Ahora parece que nos hemos estancado".

Así, señala que su nueva canción y su nueva gira 'Abre tu mente' está enfocada en "la violencia de género", ya que "por desgracia siguen muriendo muchas mujeres cada año a mano de sus parejas".

Merche es una artista que siempre ha compuesto sus canciones. Durante la entrevista, la cantante recuerda que en su época había quienes la cuestionaban porque no se creían que pudiera ser cierto. "Recuerdo que, quizás por mi estética, algunas personas no creían que las letras eran mías".

Por suerte, añade, ahora se ha avanzado en este aspecto. Y recuerda: "Mis canciones las compongo yo".