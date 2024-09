José Sacristán: "Los estrenos hay que enfrentarlos con rigor y seriedad"

El actor José Sacristán abre la temporada del Teatre Romea de Barcelona con 'La colección', dirigida por Juan Mayorga y que protagoniza junto a Ana Marzoa, Zaira Montes e Ignacio Jiménez

'La colección', que se podrá ver desde este martes al 29 de septiembre, versa sobre un matrimonio sin hijos, Héctor (Sacristán) y Berna (Marzoa), que han reunido a lo largo de su vida una colección que quiere que les sobreviva, para lo que buscan un heredero y convocan a la coleccionista Susana (Montes) y Carlos (Jiménez).

Tengo la suerte de que mi vida y mi trabajo van de la mano

"Un joven me reconoció como el que 'hacía de reír en las películas antiguas' y con que me pongan esa frase en mi epitafio me conformo" ha asegurado.

Ante su personaje, Sacristán, que cumplirá 87 años el 27 de septiembre, declara: "Somos depositarios de todo lo que se ha creado y vivido antes que nosotros y, al mismo tiempo, pasamos todo eso a los que vienen detrás. Al mismo tiempo que coleccionamos, somos coleccionados".

El actor madrileño se ha mostrado agradecido por seguir sobre los escenarios: "Después de tantos años en este negocio, estoy honrado de continuar transitando por estos personajes interesantes".