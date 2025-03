Joaquín Cortés vuelve a los escenarios con "Esencia" y con una gira mundial

Su “zapateo” cautivó al mismísimo ex presidente de los Estados Unidos, Georges Bush… Aunque no fue el único… porque Paul Newman se arrodilló tras verlo bailar y Michael Jackson y Madonna se rindieron a sus tacones…. Y no es para menos… porque Joaquín Cortes es leyenda viva del flamenco.

Gitano universal y número uno de la danza española en el mundo, ha batido todos los récords. Ha sido el primer español en actuar en la Casa Blanca… en el Kremlin… en los Premios Nobel de la Paz… en los Oscar de Hollywood… en el Festival de Viña del Mar… y hasta en el Vaticano donde bailó “Una rosa es una rosa” frente al Papa Francisco.

Él ha cambiado la historia del flamenco en nuestro país. Se atrevió a fusionar distintos estilos de danza y música y fue el primero en vestirse con diseñadores para sus espectáculos. Bailó con falda y bata de cola y transformó la imagen estética del flamenco. Fue un transgresor y un pionero. Joaquín Cortes lleva más de 40 años dando a conocer la marca España por todo el mundo. Ha sido catalogado como uno de los diez mejores bailarines del siglo XX y la UNESCO nombró su legado artístico como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Aquel niño que soñaba con volar y al que le apasionaba la música, la danza y el arte, jamás imaginó que alcanzaría “ni la mitad de la mitad” de lo que ha conseguido. Ahora, este bailarín, coreógrafo, director y productor universal regresa… para mostrar su “Esencia”.

Es su nuevo espectáculo y lo presentará el 21 de marzo en el Pabellón Fernando Martín en Fuenlabrada, en Madrid. Será su único número en España. Porque después, vendrá su gira internacional.