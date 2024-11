Así es la vida después de Supersubmarina

La historia de Supersubmarina es la de cuatro amigos de Baeza que se juntaron para hacer música y terminaron convirtiéndose en pocos años en uno de los grupos referentes de la escena indie española. Jose, Juanca, Jaime y Pope estaban en lo más alto de sus carreras cuando un grave accidente de tráfico paró por completo sus vidas.

Hoy, ocho años después, vuelven a asomar la cabeza en el panorama musical gracias a 'Algo que sirva como luz', un libro que recibe el nombre de una de sus canciones más famosas y en el que cuentan cómo ha sido el proceso de recuperación en el que aún algunos siguen inmersos. Hace unos días, además, se emitió un programa especial en 'Salvados' en el que tanto los cuatro integrantes del grupo como sus familias repasan cómo fue su ascenso a la fama y cómo han vivido los años posteriores al accidente.

Este viernes ha pasado por los micrófonos de 'Por Fin' Juanca, batería del grupo y uno de los más afectados en el accidente, que ha agradecido el apoyo y las muestras de cariño recibidas en los últimos días. "Una de las cosas bonitas que tiene la música es que perdura y queda ahí para siempre. Estos seguidores que tanto nos apoyan continúan dándonos fuerza y vamos recibiendo las muestras de cariño con todas las cosas que poquito a poco vamos lanzando", cuenta.

Juanca explica cómo vivieron los meses posteriores al accidente, en la que primero tuvieron que luchar por salvar sus vidas y luego llegó el golpe de realidad de ver "cómo se paraba el proyecto". "Se nos presentó una situación en la que has perdido tu trabajo, tu proyecto, y tienes que empezar una nueva vida prácticamente desde cero".

Con el paso del tiempo, a Juanca se le presentó la posibilidad de continuar su carrera musical y fue entonces cuando fundó 'Melifluo', un grupo del que también forman parte su hermano y Jaime, guitarrista de Supersubmarina.

"Se me daba la posibilidad de seguir mi carrera musical con otras bandas, pero no me sentía cómodo. Quería volver a sentir a lo que sentía con Supersubmarina, que era estar rodeado de mi gente cercana. Empecé este proyecto con mi hermano y las sensaciones no eran iguales, pero sí parecidas", explica un Juanca que reconoce que tras su primer concierto con Melifluo tuvo sensaciones encontradas. "Me sentía un poco raro por no estar con mis compañeros, pero a la vez con la alegría de volver a sentarme en la batería y que la gente escuche tu música en directo".