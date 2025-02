Antonio Resines: "En 'Mikaela' se refleja que estamos 'mataos', la historia cuenta eso"

"He hecho más comedia que películas dramáticas. De acción casi la de más acción es esta, porque pasan cantidad de cosas brutales. Pasan muchas cosas, nos defendemos con dignidad", así define Antonio Resines en 'Por fin' su nueva película, 'Mikaela', que trata de la persecución de dos agentes a una banda criminal que aprovecha una tormenta de nieve sin precedentes para asaltar un furgón blindado.

Antonio Resines cuenta que ha estado presente en prácticamente todas las escenas de acción. "Me tiré al barro unas cuantas veces, pero bien. Lo mejor de todo es que sí hizo frío, sí nevaba, sí llovia, y lo de la noche es brutal", afirma Resines, que añade que en la película están "mataos porque la película cuenta eso y es verdad".

Muchos dicen a Antonio Resines que siempre ha representado al español medio, algo con lo que el actor está encantado. "No me molesta que me lo digan. No me quejo, eso me ha dado muchas oportunidades", comenta Resines, que hace referencia a Brad Pitt: "Yo sí puedo hacer de barrendero, Brad Pitt no cuela".

En tiempos tan difíciles para determinados sectores y con un contexto político tan difícil, Resines considera que "se protesta poco para lo que hay que protestar": "Hay motivos para protestar, no todos los días, pero sí de vez en cuando, y hay colectivos que sí que es normal que protesten".

Vídeo de la entrevista de Jaime Cantizano a Antonio Resines