Alfonso J Ussía: "Garzón me contó que colocaron vinilos falsos en la Audiencia Nacional para que diera la sensación de que los cristales estaban blindados"

Este jueves cuando se cumplen 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez a mano de la banda terrorista ETA, hemos hablado con Alfonso J. Ussía quien ha hecho memoria para recordar aquellos años oscuros para la democracia española: "Yo recuerdo el telediario, era una palabra obligada. Recuerdo perfectamente el telediario de la noche perfectamente, el impacto porque era una de las primeras víctimas políticas de ETA. Indignación, miedo y silencio era lo que había en casa".

Ussía ha hablado en Por Fin de la amenazada hacía su padre del comando Madrid y Santander. "Mi padre fue de los pocos que no se quedó sin tinta cuando ETA le amenazó. Fue uno de los pocos que fue capaz de llamarles 'hijos de puta'.

El periodista presenta Borroka, una historia que comienza en 1987. Año en el que ETA decide socializar el terror. Este año la banda terrorista asesinaba a 41 personas. Fue el año del atentado de Hipercor, de la casa cuartel de Zaragoza… Un periodo muy duro, ETA cada vez era más violenta, más salvaje y tenía menos límites. "Hasta ese momento la Guardia Civil seleccionaba a los agentes más afeminados para que se disfrazaran de mujeres, que era una cosa muy bizarra. Con la nueva ley de González las mujeres pueden acceder a la Guardia Civil y son 4 o 5 las que deciden poner rumbo al País Vasco".

A lo largo de la entrevista Jaime Cantizano y Alfonso J. Ussía han hablado sobre los inicios de las relaciones entre la justicia española y la francesa. "Baltasar Garzón me contó que colocaron vinilos falsos en la Audiencia Nacional para que diera la sensación de que los cristales estaban blindados. Esta era la realidad de las FFyCC de Seguridad del Estado y de la Adjudicatura para enfrentarse a ETA".

Ussía ha hablado sobre la detención de Henri Parot. "Él se veía como un héroe y por eso cantó. Él estaba orgulloso de lo que había hecho".

Volviendo a su niñez, Ussía ha recordado cómo acompañaba a su padre al programa 'Protagonistas' de Luis del Olmo. En una de esas visitas a Onda Cero estaban Tip, Mingote, Coll, Ozores... y en su memoria guarda como bajaba del ascensor con su padre, un señor que no conocía y Tip. "Cuando se abrieron las puertas salió primero ese señor, después mi padre y en ese momento Tip me agarró del brazo y me dijo: 'Quieto, que si vamos con tu padre igual nos pegan un tiro', ha dicho el periodista.

La situación para las victimas en los pueblos era muy difícil: "Muchas víctimas se inventaban la causa de la muerte de su familiar para que no vivir una segunda condena en el pueblo"