Sara Escudero: "Yo no ronco hija, yo doy señales de vida mientras duermo"

Sara Escudero quiere romper el tabú de los ronquidos y las babas mientras dormimos en la Hora Brava de Por Fin No Es Lunes. La humorista no entiende por qué este tema se esconde cuando es involuntario y piensa que no hay que ser políticamente correctos, la traducción final sería: "lo aguanto…tiene sus días…me divorcio".

Como la comunidad científica parece no clasificar los ronquidos, nuestra colaboradora se lanza y los clasifica según el ritmo: el moderno, el clásico, el anárquico y el securitas ronquido, además nos hace una demostración en directo. Escudero termina su monólogo recordando a su abuela y su particular forma de definir sus ronquidos.