Pablo Pombo: "Las cifras que de verdad importan, las de nuestros hijos"

Pablo Pombo hoy nos habla de los "número que importan": "no sabemos cuántos españoles han muerto, cuántos están en paro, cuántos negocios están al borde del cierre o cuánto han dejado de aprender nuestros hijos".

¿Qué es lo que no hemos medido en estos meses?

"Casi todo", dice Pombo que hemos dejado de medir. "No hemos medido cuánto han dejado de aprender los estudiantes desde que llegó la pandemia. En Francia lo saben, en Estados Unidos lo saben y en Inglaterra también. Aquí no".

"En el Reino Unido hay cifras para reflejar lo que se ha perdido en aprendizaje. Según los tramos de edad entre el 5 y el 15%. El rendimiento en matemáticas ha caído un 14%, en capacidad lectora otro 14%, en vocabulario un 11% y en ortografía un 10".

¿Por qué son preocupantes?

Pombo destaca que estos datos son "muy preocupantes en términos de país y de familias". "En todos los países se refleja que los niños que más han perdido son los que viven en entornos menos favorecidos. Y eso es una tragedia para el principio de igualdad", señala el colaborador.

"Tenemos que ayudar a nuestros hijos a recuperar terreno, a no sentirse agobiados por el nivel de exigencia de la primera evaluación. Y también cuidar la salud mental de los menores, nadie habla de esto".