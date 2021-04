Alaska: "Empiezan a robar canciones de pop para convertirlas en canciones de misa"

El Domingo de Resurrección se celebra la resurrección de Jesucristo. Por ello, Alaska nos intenta resucitar a través de un repaso musical. "Himnos, oraciones, canciones de misa, que se van convirtiendo a veces en los espirituales negros, en el góspel, country, incluso se puede ver la religión en el flamenco. Es parte de nuestra condición humana", dice.

Sin embargo, Alaska ha ido más allá. "Otra cosa es cuando nos llevamos el sentimiento al lado del pop", comenta. Así pues, nos ha querido mostrar algunas canciones de este estilo musical que hacen referencia a la religión. Una muy peculiar es la de 'Despacito', aunque con una letra totalmente cambiada. "Empiezan a robar canciones de pop para convertirlas en canciones de misa", afirma.

No obstante, Alaska reconoce que esto es algo que "a mí nunca me ha llegado y me echa para atrás".