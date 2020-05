Mili, la madre con Covid-19 que dio a luz sedada y sin recordar su embarazo

Cuando Mili consiguió despertar, no recordaba nada. No sabía dónde estaba, por qué le rodeaban personas desconocidas y por qué no estaba su marido con ella. "Todavía hoy, no recuerdo nada desde el día que entré en el hospital", asegura.

Hoy, más de un mes después de su ingreso, Mili se recupera poco a poco y Ayla y Ayma, sus dos niñas gemelas, luchan y crecen día a día. Hablamos con ella para saber cómo se encuentra y cómo vivió esta experiencia que seguro nunca olvidará.

Además, esta historia no habría tenido un final feliz sin la intervención de Félix Castillo, jefe de la Unidad de Neonatos del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Hablamos con él.