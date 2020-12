Kiti Mánver: "No me disgusta que me llamen vieja; estoy muy bien"

Durante la entrevista en Por fin no es Lunes explica su apoyo a la iniciativa a favor de las viudas, que "cree que hay un error contra ellas que el Gobierno debe corregir", entre otras razones porque "hay unos Presupuestos tan altos que el dinero no es nada". Señala que "hay muchas mujeres que están en una situación complicada al estar viuda y con los hijos también mal y por eso hay que ayudarlas".

Entre sus proyectos, comenta que "en febrero volveré a empezar otra vez" y reconoce haber estado "un poco saturada juntando tele y teatro".

En sus aspectos más personales reconoce que "no me disgusta la palabra vieja. Soy vieja pero estoy bien y al final es una palabra que está en el diccionario castellano y está muy bien". Además, comenta que "he hecho muchos papeles de 'madres' que eran muy interesantes".

Sobre el Premio en el Festival de Málaga dice que "fue muy especial, siempre he estado muy vinculada a Málaga y la verdad que fue muy especial".

De Pedro Almodóvar destaca su estilo que ha favorecido la "expansión de la marca España por el mundo".