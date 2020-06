VÍDEO | Entrevista completa a José Luis Llorente en Por fin no es lunes

CON JAIME CANTIZANO

En Por fin no es Lunes hablamos con José Luis Llorente, exjugador de baloncesto del Real Madrid, que colabora con el programa de 4 Cuartos, que nos presenta su nuevo libro 'Cómo subir el nivel de energía para mejorar tu vida'. Comenta el análisis que ha hecho de los jóvenes en los últimos años. Considera que "una de las cosas que vamos a hacer es prohibir en los campus el uso de teléfonos móviles porque no contribuyen al desarrollo cerebral", ya que cree que "a los niños hay que ayudarles pero no sobreprotegerles".