Rosa María Calaf: "Estamos en esa etapa en la que, lo que estaba no acaba de desaparecer y lo que viene todavía no está muy claro"

En Por fin no es lunes hablamos con Rosa María Calaf, periodista española especialmente conocida por su trabajo como corresponsal de RTVE en Estados Unidos, Moscú, Buenos Aires o la corresponsalía de Asia-Pacífico.

La podríamos ubicar en cualquier ciudad costera del Mediterráneo, pero muchos vemos su imagen televisiva por todo el mundo.

Recibía recientemente, más en concreto ayer, el Premio Constantino Romero en el Festival de Televisión de Vitoria, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Es un referente del mundo periodístico y para muchas mujeres también. "Me encuentro a mucha gente joven que me dicen que quieren ser periodistas por lo que he logrado hacer yo, es una gran responsabilidad", ha dicho Rosa María.

"Estoy profundamente agradecida por haber podido hacer lo que he hecho en una etapa en la que el periodismo podía hacerse de otra manera", ha comentado Rosa en referencia a que en el periodismo actual no se pueden hacer las cosas despacio y con calma.

Ahora mismo, en España, nos encontramos en la llamada 'cultura de la juventud', que considera que las palabras 'veterana' o 'referente' no son símbolos de sabiduría. En muchos otros países la experiencia es un activo, un valor. "Desaprovechar todo ese conocimiento que tenemos los mayores es muy poco útil", ha dicho Calaf.

También estamos en una época de incertidumbre, nadie sabe hacia donde vamos, "estamos en un cambio de modelo". Aunque, "lo importante es evitar ir hacia atrás", ha concluído la periodista