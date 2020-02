Marzenna Adamczyk: "En Polonia tenemos más de 300 sopas"

¿Somos muy diferentes los españoles y los polacos?

En España no viven muchos polacos, tan solo 100.000 y todos están muy integrados. Son trabajadores muy solicitados, el paro entre la colonia polaca es mucho más bajo que el promedio español. En Polonia casi no hay paro, menos del 4%, pero ese dato frena el desarrollo económico del país porque significa que falta mano de obra. Además, la tasa en Polonia de desarrollo económico es muy alta, supera el 5%.

Otro dato importante es que hace ya 100 años que recuperaron su soberanía, y lo celebran cada año porque durante la primera guerra mundial perdieron su identidad. Con la embajadora, conocemos más a los polacos y su opinión sobre los españoles.