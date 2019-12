Pastora Soler: "Grabar un disco embarazada ha sido muy bonito

Pastora Soler decidió anunciar su segundo embarazo durante un concierto en Jerez. La cantante nos cuenta cómo afronta la maternidad y cómo ha sido grabar su nuevo disco 'Sentir' estando embarazada. "Estoy a las puertas de un nuevo año y una nueva vida", comenta, y explica que su hija le ha acompañado durante todo el proceso de creación del disco: "he conectado con ella desde el principio y me ha hecho sentir que no estaba sola".

La cantante nos cuenta que aunque su carrera es muy importante, su vida es su prioridad y por eso no quería dejar "sola" a su hija, "quería darle un hermano", pero confiesa que no todo es tan bonito como parece en la maternidad , "hay muchas cosas que no se cuenta".

Pastora también nos habla de la relación tan especial y a veces complicada que mantiene con su voz: "me esclaviza y me hace ser feliz".