Las tendencias tecnológicas que nos cambian la vida: los algoritmos y el teletrabajo

ENTREVISTA EN POR FIN NO ES LUNES

"Una cosa es teletrabajar y trabajar en confinamiento, y se parecen muy poco, solo en lo superficial", asegura Guido Stein, profesor de IESE Business School. Considera que en realidad trabajar en confinamiento ha supuesto hacerlo con miedo y en el mismo lugar dónde se convive, además de con la obligación de estar encerrados, factores que suponen estrés añadido.

Marta García Aller tenía ya escrito este libro sobre el futuro cuando la pandemia surgió y lo cambió todo. "El mundo cambia muy deprisa, y adaptarnos pasa por aceptarlo", asegura. "La tecnología ya existía, como las videollamadas, pero no estábamos acostumbrados a utilizarlas; ha habido una eclosión con la tecnología en el centro", reflexiona García Aller. Asegura que no esperaba terminar escribir un libro sobre las cosas que no puede prever la tecnología "en medio de una pandemia global". "Nunca se ha tardado tan poco en encontrar una vacuna, pero también es la interconexión la que provoca que en tan pocas manos haya poder para causar grandes males de manera global", argumenta la escritora de 'Lo imprevisible'.

"Paradójicamente China era el lugar que mejor estaba preparado para tratar un virus respiratorio desconocido, y tenían un sistema informático que estaba preparado para hacer un sistema de alerta temprana en los hospitales", cuenta Aller. "¿Por qué fallaron las alertas? Hay mucho que investigar, pero los indicios hacen sospechar que tuvo mucho que ver la ineptitud humana, hubo miedo en Wuhan para apretar el botón del pánico", argumenta. La analista lo tiene claro: "La pandemia acelera cambios tecnológicos que ya venían y ha levantado la manta sobre carencias que ya teníamos".

Guido Stein asegura que mucha gente se ha visto reforzada a "renovar sus aptitudes". "No todo el mundo puede hacer teletrabajo, creo que si las compañías tenemos de media un 30 o 40% del trabajo que podemos hacer a distancia y reducimos las reuniones de trabajo a un tercio, estará bien", informa Stein.

Seguro que te interesa...

-Marta García Aller: "Lo que ha pasado da la razón a la tesis de 'Lo imprevisible'"

-Última hora del coronavirus en España y el mundo