El Langui: "Los valores que comparto me han ayudado mucho tanto a nivel personal como profesional"

Juan Manuel Montilla o "El Langui", como le llamaban en su barrio, no solo es rapero, sino que también es un actor con dos Goyas a sus espaldas, compositor y ahora también es guionista, ya que en los próximos días estará en Madrid para rodar su primer cortometraje como director.

"Llevo mucho tiempo con el proyecto escrito y se tendría que haber grabado hace tiempo, pero parece ser que ya estamos a una semana de hacer claqueta", dice el actor que, además, reconoce sentirse "referente", algo que lleva con "mucha responsabilidad".

Los mensajes que "El Langui" lanza en sus charlas o canciones son siempre en la misma línea porque, dice, "no conozco otra". "Son valores que a mí me han ayudado a nivel personal y profesional: El intentarlo siempre aunque tengas malas rachas, lo más importante es intentarlo porque no siempre va a estar de pie y, sobre todo, nunca alegrarte lo mal que le pueda ir al resto".