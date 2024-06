'Junta de vecinos', una comedia con muchas sorpresas en el Teatro Lara

Soportar a los vecinos no siempre es fácil y muchas veces vivimos situaciones casi surrealistas con esas personas que viven en la puerta de al lado.

De eso trata 'Junta de vecinos', un espectáculo de comedia dirigido por Galder Varas que mezcla la improvisación de Taka Gómez e Irene Ramírez con la locura de una Junta de Vecinos cuyos participantes son los propios espectadores del público.

Humor, sin filtros y hasta un Dj es lo que encontrarán los espectadores que se acerquen al Teatro Lara de Madrid. Sus protagonistas nos cuentan más detalles de esta obra que definen como "terapia grupal".