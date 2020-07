Banksy Astur, el personaje que cambia el nombre a los pueblos asturianos

"Naces, creces, te reproduces y Mieres", "Espaguetis a la Caborana", "Turón de Suchard", "La Pola records", "Blimea Ecuatorial" o "Lada Colau" son algunos de los juegos de palabras que este personaje asturiano ha ido dejando por los carteles de los pueblos de Asturias y que, por el momento, han sido bien recibidos por los vecinos de dichas localidades.

Con el buen humor y la alegría por bandera, el Banksy Astur se dedica a pintar estos graciosos nombres, aunque reconoce que podría ser apercibido con multas de hasta 600 euros, algo que, según ha expresado en Por fin no es lunes, le parecería "bastante ridículo y absurdo" que así hicieran. "Las pintadas no hacen daño ni repercuten en absoluto a nadie", confiesa el entrevistado de hoy, quien asegura que se borran con facilidad, incluso con la lluvia o el sol.

Para el protagonista es "algo sencillo de hacer" y no se esconde, pero sí relata que suele esperar a que no pasen coches cerca. Su próximo objetivo es visitar León, concretamente Astorga, localidad a la que ya ha encontrado nuevo nombre: "El que calla, Astorga", y no cierra la puerta a otros lugares como Cantabria o País Vasco.

Por último el asturiano anuncia que tiene en mente realizar un proyecto solidario: "Quería hacer algo solidario, unos calendarios de cara al 2021. Ya lo anunciaré en otoño para poder sacar algo benéfico, que falta hace.”