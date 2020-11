Maider Unda, la pastora de Olaeta con medalla olímpica

En Carretera Secundaria nos escapamos al norte, al País Vasco, concretamente a un pequeño pueblo de Álava. Se encuentra a 384 kilómetros de Madrid, a unas cuatro horas de viaje por carretera. Su belleza es única. Quienes viven allí dicen que es un auténtico paraíso. Rincones como las faldas del monte Amboto o los hayedos del Parque Natural de Urkiola son solo la punta del iceberg de este gran tesoro ecológico. Lugar de ferrerías, de ahí viene su nombre, luce en sus calles los típicos caseríos vascos. Allí, en Olaeta, en el baserri Atxeta, junto a la iglesia nos espera nuestra invitada.

Su historia no es la de una persona que lo dejó todo para irse a vivir al pueblo. Al contrario. Ella nació en el campo y estando en la escuela, se enamoró de la lucha libre. Un deporte minoritario, casi exclusivamente de hombres, por el que ella apostó cuando no era ni siquiera olímpico. Se sacrificó, luchó y alcanzó el éxito. Campeona de España 15 veces, sobre el tatami no había rival que se le resistiera. Fue la dominadora absoluta en su categoría. Y a nivel internacional, tampoco le faltaron las conquistas.

Se hizo con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2009, en Dinamarca y consiguió tres medallas en el Campeonato Europeo de Lucha, entre 2010 y 2013. Sin embargo, su máximo reconocimiento llegó en 2012.

Los Juegos Olímpicos y ella se encontraba en su mejor momento. Hacía 4 años había conseguido un quinto puesto en las Olimpiadas de Pekín, y ésta era una nueva oportunidad para cumplir su sueño, conquistar una medalla olímpica. Tras imponerse a la bielorrusa, la española se colgó el bronce. Por primera vez, España se alzaba con un metal olímpico en la lucha libre. La vasca hacía historia.

Lo que no sabía mucha gente es que aquella deportista olímpica, también luchaba en otra plaza, la de cuidar su caserío para producir queso con sus propias ovejas.

Conocemos la historia de Maider Unda, que además de haber sido una deportista de élite, también es quesera, ganadera y comercial. Regenta junto a su hermana la quesería familiar Atxeta Gazta, en Olaeta.