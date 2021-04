EL EDITORIAL DE JAIME CANTIZANO

Buenos días, llegamos tarde: "Las mascarillas nos van a seguir acompañando y no como complemento de la indumentaria"

Jaime Cantizano arranca 'Por fin no es lunes' recordando que mañana en Israel ya no será obligatorio el uso de las mascarillas, excepto en lugares privados. La medida se ha acelerado tras analizar los resultados de la campaña de vacunación. Un 53% de la población ha recibido la doble dosis de la vacuna Pfizer. "Nos podemos proyectar en ellos, pero gigantes como Europa o Estados Unidos debemos esperar aún. Las mascarillas nos van a seguir acompañando y no precisamente como complemento de la indumentaria", indica. En la mesa le acompañan Juan Diego Guerrero, Isabel Lobo e Ignacio Varela.