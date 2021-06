Boris Izaguirre, sobre Biden y Putin: "Cómo son esos dos señores que están completamente operados"

Boris Izaguirre ya está en 'Por fin no es lunes' para alegrarnos la mañana de sábado. Esta vez nos habla sobre el encuentro en Ginebra entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Aunque lo hace desde un punto de vista diferente. "Cómo son esos dos señores que están completamente operados. Es increíble que nadie haya querido abordar ese tema. Una persona operada reconoce a otra persona operada a dos metros de distancia", dice Boris.

"Se operaron para el encuentro precisamente para dejar claro quién tiene el bisturí cogido por el mango", indica. Además, explica que el de Putin lo ve un poquito "Matrioska" y ha quedado "demasiado pulido". Sin embargo, los retoques de Biden los ve más como los de la costa Este y no como lo suelen hacer en Los Ángeles. "Allí es como si hubieses ido en AVE con la ventanilla bajada", bromea.

Boris no ha podido estar hoy en A Coruña. No obstante, su familia política es gallega, aunque es de Vigo. "Ruben, mi marido, antes de marchar al gimnasio, me ha dicho que diga que la rivalidad entre ambas ciudades es falsa", comenta.