Bibiana Fernández: ''Yo no conocí a Hércules de milagro''

El tiempo para Bibiana Fernández se ha modificado con la pandemia. Ella recuerda perfectamente sus vivencias en Galicia, incluso bromea con la Torre de Hércules, pero lo que le sorprende es que no sabe ''qué otras cosas hacía antes de la pandemia''. Si no fuera por las redes sociales, que son las que dejan huella Bibi no tendría ni un recuerdo de antes de la pandemia.

Aunque es cierto que en las redes solo se enseña lo bueno ''las lágrimas no salen en Instagram''. Pero por comunicarse no será, ella habla con los perros, con el fresno de su casa o con lo que encuentre, aunque no recuerda dónde están las personas con las que se iba a comer después de un rodaje, y esa es la gran pregunta ¿Cómo transcurría su vida antes de la pandemia?