Un atajo... prospectísico, pre-decente y futualegorador

PROSPECTIVA. Que se refiere al futuro. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia. También se sobrentiende como el gesto airado de no dar ni una.

Acertar o aproximarse. Predecir o precederse. Proyectar y acelerarse o plantear para prevenirnos. Lo mismo te da si te decimo que hace dos años las pandemias estaban contempladas como futuros escenarios de riesgo y nadie se aplicó la prospectiva, ni la redentiva ni los IVAS que hoy seguimos pagándole a la falta de incredulidad generalizada. Esta es la agiliación de los planetas: las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. Como el verbo "apañaosestamos". Apañaoestoy/apañáestás/apañaosestaremos-estaréis/apañaosestán.

Da igual el año o época. El mérito no está en reaccionar a posteriori, sino en invertir para estar más alerta a determinadas circunstancias que se pueden dar con tiempo suficiente para abordarlas. Pero ay, querido sabio, ¿cuánta ingenuidad y soberbia existe en estos procesos de deliberación conjugativa? A veces pienso que el ser humano vino a ser feliz si, como dictaminaban los grande filósofos, pero a ser tan tan feliz que nunca aprendió a ponerse en lo peor aunque fuera por precaución, ley de murphy o mal de ojo. Esto es, si todo puede salir bien ¿Por qué algo tendrá que salir mal? Bueno, mira, podemos dejarnos como dice tu amiga Miss Bridge, de tantas “explicaderas” y coger la palangana de explicaciones para teñir y aclarar en el río.

En GUARDIA VARELA necesito una de convicciones generalizadas de lo que no puede volver a ocurrir jamás. La historia tiene ejemplos, comparta que en la villa del Lobo todo es picnic. ¿Qué retos del futuro estará bien tener en cuenta y cuántos de los retos que ya se revelaron hace tiempo, ni hoy ni mañana ni nunca se darán en este país? Será toda una lección de complejidades como le gusta a usted englobar… Aún así, se me arruga el hocico con todo lo que se ha mantenido inalterable a pesar de la prospectiva. ¿Qué será lo siguiente? Último tralarito.

¿Es la prospectiva una falta consciente de perspectiva? El punto de fuga en este cuadro pospandémico parace más lejano que los pliegues del brazo de José Nieto en Las Meninas. Hay mucho artista por la subida a las yosas que me insiste en la perspectiva menguante: esa que a medida que aumenta la distancia, disminuye la nitidez, los contornos se van haciendo borrosos y desdibujados. Vale que la abuelita y yo compartamos presbicia y anteojos, pero no me digan que su suspicacia no les ha indicado que esto también ocurre en la realidad.