La mujer que más años ha cotizado en España tendrá una pensión ridícula

800 euros por 64 años cotizados

En Por fin no es lunes hablamos con Dolores Agra, la mujer con más años cotizados de nuestro país. Esta mujer coruñesa, más conocida como Loli, de 79 años, ha decidido jubilarse con 64 años a sus espaldas. La razón de su jubilación es que su comercio, la tienda de lencería en la que ha trabajado siempre, primero como empleada y luego ya como dueña, ya no le resulta rentable. "Nos abrasan a impuestos, todo son trabas", se lamenta Loli. "Me temo que los pequeños comercios van a desaparecer", asevera.