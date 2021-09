El garabato de Isabel Lobo a Claudio Biern Boyd: ''El abogado que nunca puso lavadoras centrifugó con buen detergente la creación de las pequeñas conciencias''

Isabel Lobo ofrece su tinta para hacer un garabato ''a oídas'' de nuestro entrevistado Claudio Biern Boyd el padre de los dibujos animados de los ochenta: D'Artacan y los tres mosqueperros, David el Gnomo y La vuelta al mundo de Willy Fog

El garabato de Claudio Biern Boyd

El abogado que no tenía tiempo para lavadoras porque su vida ya era un tambor el que no tenía tiempo ni para maquetas, acabó con eso que se llama la centrifugación, centrifugándonos la nostalgia, cazo a cazo de detergente, eso hizo espuma. Le gustó Disney y decidió que sus ideas tuvieran programa de largo recorrido y delicado, porque era temerario, ahora lo dice, entonces ni idea, y va a toda máquina de creación.

La creación de las pequeñas conciencias y a tientas y apanterado, no se si rosa, su impronta estuvo y sigue estando en los gnomos, los leones viajeros con monóculo y sombrero de copa. Polinizador de ideas y legador de un marco al pie de la montaña. Es perro fiel, fiel a la diversión pero tiene eso de la Pipi, le echa un morro tan largo como las calzas para comprar entradas en el cine y seguir sorprendiéndose de la vida en pequeñito.

Es de coscorrón, hoy las series no tendrían tanta mano, ay los chismes, sus manos que aunque no las veo me las imagino con la línea de la vida troquelada como el mejor metraje que este sábado nos ha dejado dibujado y ha sido un verdadero placer de tinta Claudio, la vuelta a su mundo en sus 80 años en un solo día.

Aquí puedes volver a escuchar la entrevista completa a Claudio Biern Boyd