Boris Izaguirre sobre Novak Djokovic: "Es el nuevo ídolo de la soberbia"

Boris Izaguirre se despacha a gusto con la actualidad de la semana en Por fin no es lunes. Y la actualidad de esta semana está marcada por el número uno del tenis, Novak Djokovic, que se encuentra recluido desde el jueves tras la cancelación de su visado para poder entrar a Australia por su decisión de no vacunarse contra el coronavirus, como mandan las normas del país. Las autoridades australianas dicen que el tenista "no está cautivo" y puede irse cuando quiera.

Nuestro colaborador opina sobre la polémica sobre Novak Djokovic, del que dice que "es el nuevo ídolo de la soberbia". Además recuerda otras polémicas anteriores del tenista. Boris Izaguirre también opina sobre términos 'cuqui' y de lo que está ocurriendo en Kazajistán. Además recordamos la figura de Antonio el Bailarín.