Bibiana Fernández: "Aunque no me gusta bailar, estoy deseando hacerlo cuando termine la pandemia"

Bibiana Fernández nos pone las pilas como cada sábado en 'Por fin no es lunes'. Nos actualiza su situación en casa, después del pequeño accidente que tuvo con su perro ya está bien, "estornudo con normalidad, ya no me duele", explica la colaboradora.

Esta mañana ha llegado la primavera, "aunque no nos hemos dado mucha cuenta por el frío que hace", señala. Ante esto, y aunque no haga tiempo muy primaveral, Bibiana está muy contenta y le confiesa a Jaime Cantizano que para ella, "la primavera es como un renacer." Feliz, dice entre risas que aunque "yo no soy muy de bailar, cuando acabe toda esta situación va a llegar un día que voy a bailar y a beber todo lo que pueda. Van a decir, 'se murió', '¿de qué, de la Covid?, 'no, de celebrar que ya se había acabado'. ¡No te pierdas esta divertida conversación!

La hora con Bibiana

Cada sábado nos acompaña Bibiana Fernández de 11:00 a 12:00 horas en ondacero.es. ¡Todas las semanas nos sorprende con sus historias! No te pierdas sus vivencias y anécdotas más locas en ‘Por fin no es lunes’.