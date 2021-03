Bibiana Fernández: "Ha sido una semana accidentada, el perro me ha mordido la nariz"

Bibiana Fernández nos pone las pilas como cada sábado en 'Por fin no es lunes'. Esta mañana hablamos de cine. El Gobierno ha declarado que el 6 de octubre será oficialmente el Día del cine español, el mismo día que finalizó el rodaje de la película 'Esa pareja feliz'. ¿Qué le parecerá a Bibiana? ¡Seguro que se anima a celebrarlo!

Aunque hoy no está como para tirar cohetes, nuestra compañera nos cuenta que ha sufrido un pequeño percance: "ha sido una semana accidentada; el perro me mordió la nariz mientras jugábamos". Dice que "fue un mordisquito de cariño" pero que ahora mismo es una especie de Robert de Niro en `Toro salvaje` y que ya no se maquilla, se dibuja. ¡Le deseamos una pronta recuperación!

La hora con Bibiana

