Coral Herrera: "Nos queda mucha educación emocional y aprender el arte de querernos bien"

No es la primera vez que hablamos del amor romántico y de cómo la idealización de lo que deben ser las relaciones de pareja las convierte en un reto agotador. Una fuente de sensaciones que nos venden en los libros, en la literatura romántica, en el cine… y que genera enormes dosis de frustración entre las parejas. Aunque tampoco hay que olvidar que si no cuidamos de la pareja y no la hacemos sentir especial, lo frecuente es que ese vínculo se vaya deshaciendo, precipitando la ruptura.

Hablamos con la sexóloga, Coral Herrera, sobre la idea de llevar las películas a la realidad: "Son un mito que nos vende la idea de que el amor romántico es para siempre, que es mágico y que surge por sí solo. La realidad, es que el amor es un ente que está vivo y hay que cuidarlo, regarlo , mirarlo… Lo difícil del mito es que no hay unas estructuras de igualdad que nos permitan querernos bien. No nos enseñan tampoco a cuidarnos a nosotras mismas ni a los demás. Lo que nos queda es mucha educación emocional y aprender las artes de querernos bien".

Herrera ha insistido en que "hay que recuperar las redes de afecto": "Estamos cada vez más solos y cuando tenemos una red de afecto sólida no somos tan dependientes". También, ha dicho que debemos aprender a usar nuestro poder: "Hay que aprender a entrenar el arte de la empatía. El amor es una energía que nos conecta y hoy en día nos cuesta mucho conectar". A su vez, ha recalcado que "el compañerismo en la pareja es muy importante".

Finalmente, ha expuesto el concepto de asertividad, así como las claves para aplicarla: "Es una técnica de comunicación que consiste en decir cómo te sientes, que es lo que quieres, lo que necesitas... sin decirlo desde una posición autoritaria o victimista. Se trata de ser capaces de hablar desde nuestra verdad" y para ello, ha recalcado: "Es importante que en la escuela nos enseñen a gestionar nuestras emociones".