Santamaría acusa a Sánchez de hacer "macarrismo político a la desesperada"

En un mitin en Barcelona, la dirigente popular ha lamentado que Sánchez acudiera al debate "a embarrar el campo", frente a un Rajoy que demostró que tiene "proyecto, programa y equipo" para gobernar España durante cuatro años más.

"Cuanto más débil, más agresivo", ha señalado la vicepresidenta, que cree que la actitud hostil del líder del PSOE "no es buena para nadie y "para el que menos", para él.

"No es que haya perdido, que lo ha hecho, es que ha perdido muchas opciones para continuar en la vida política, porque a los ciudadanos eso no les gusta y no lo perdonan", ha advertido.

Ante unos 150 simpatizantes y afiliados y acompañada de la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, la número dos por Madrid ha subrayado que en campaña lo que quieren los ciudadanos es "conocer propuestas, ideas y un debate serio", no "un señor que insulta" (...) y que lo que evidenció anoche a Pedro Sánchez fue "debilidad y desesperación".

También Alicia Sánchez-Camacho ha considerado que el debate de ayer lo ganó Mariano Rajoy, porque presentó proyectos de presente y de futuro, en contraposición a un Pedro Sánchez que "demostró que nunca será presidente del Gobierno de España".

Sánchez-Camacho ha remarcado que el único que acudió al cara a cara a debatir fue Rajoy, mientras que el líder socialista "intentó que el debate no fuera constructivo". "Otros ni tenían propuestas ni programa, sino muy mala educación, muy malas formas, y no nos merecemos políticos que insulten y políticos como Pedro Sánchez en el debate de ayer", ha manifestado.