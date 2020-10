Elena Gijón: "Al Gobierno el consenso les parece sobrevalorado y heredero de esa época que les parece tan oscura y terrible llamada Transición"

Moncloa reconoce que la renovación a medida que pretende del Consejo General del Poder Judicial sólo es el primer objetivo de una ofensiva más amplia que afectaría también al Defensor del Pueblo o a Televisión Española. No tienen problema en rebajar las mayorías hasta que coincida exactamente con el número de diputados que ellos tienen. Total, el consenso les parece sobrevalorado y heredero de esa época que les parece tan oscura y terrible llamada Transición. Lo que no han medido es que lo que pasa en España no se queda en España. El gobierno polaco ha pedido que Bruselas nos advierta por interferir en el Poder Judicial, que es lo mismo que se hizo con ellos. Y ojo porque no estamos para toques de atención de los países que nos tienen que dar dinero y que ya nos han dicho que van a utilizar como criterio el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones.