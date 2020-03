Elena Gijón: "Hasta antes de ayer permitir concentraciones masivas no suponía un problema"

China ha cerrado los 14 hospitales que construyó a toda prisa para atender la demanda de infectados por el coronavirus. Ya no les considera necesarios. En medio de esta crisis sanitaria mundial en la que nos hayamos inmersos este es, desde luego, un motivo de optimismo.

Dos meses ha durado la pandemia en aquel país. No está curado, pero sí controlado. El plan de choque ha funcionado. En España no sabemos. Porque el gobierno dice que lleva dos semanas trabajando en él, pero hasta antes de ayer permitir concentraciones masivas no suponía un problema.