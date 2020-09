Elena Gijón: "Quizá si el Gobierno deja de lavarse las manos, la desconfianza de la ronda de contactos se tornaría en colaboración"

Les voy a proponer una cosa. No a ustedes. A nuestros políticos si es que alguno aún escucha. A nuestro Gobierno si es que mira alguna vez más allá de la conveniencia electoral. Que tal si prueban a dejar de hacer política con el Covid-19 y se dedican a planificar . Que tal si dejan de señalar a algunos territorios como los responsables de la pandemia y dan soluciones a problemas graves como la vuelta al cole. Que tal si prueban a dejar de tomar una decisión y su contraria en pocas horas causando enorme desasosiego. Y ya por pedir que no quede. Que tal si Moncloa, su presidente, 4 vicepresidentes, 22 ministerios, 30 secretarías de Estado y más de 1.000 asesores dejan de lavarse las manos cargando toda la responsabilidad (no la que les corresponde, no) toda la responsabilidad en las comunidades autónomas. Quizá si lo hicieran la desconfianza con la que empieza la ronda de contactos en Moncloa se tornaría en colaboración.