Elena Gijón: "El Gobierno habla de moderación y acuerdo mientras acusa a la derecha de todos los males"

Será el 16 de julio cuando España honre a los muertos por coronavirus, sean los que sean, porque tristemente todavía no hay una cifra oficial. Y si nada cambia, tenemos todo manga por hombro.

El gobierno habla de moderación y acuerdo mientras acusa a la derecha de todos los males. Sin saber cómo se volverá a la escuela en septiembre, nos ponemos a reformar la ley de educación. La memoria histórica nos gusta pero sólo para determinados capítulos: para analizar en qué hemos fallado durante la pandemia, no. De dialogar con los agentes sociales para diseñar el futuro económico, nada. Por no hablar de que no hemos hecho cambio legal alguno que permita limitar la movilidad sin que un gobierno tenga todo el poder.