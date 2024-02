Elena Gijón, sobre Ábalos: "El más sanchista de los sanchistas confirma que no cumplirá la orden de su secretario general"

En el PSOE hace tiempo que suceden cosas sin precedentes. Pero las últimas van subiendo de nivel: el más sanchista de los sanchistas, José Luis Ábalos ha confirmado en Onda Cero que no piensa cumplir la orden de su secretario general porque está fuera de las normas del partido.

Y que desconoce por qué un día Sánchez no veía tacha en su comportamiento y al día siguiente cambió de opinión hasta exigirle la salida (que no me digan que no tiene su gracia que haya hablado de cambio de opinión).

Ábalos ya ha visto a Sánchez modificar su criterio o mostrar la puerta a estrechos colaboradores. Y aunque el que fuera hombre para todo diga que no hay manta de la que tirar y que no piensa hacer un curso de malo, nos ha quedado clara la intención.

Enseñarle un poquito los dientes a Sánchez y etiquetar a Santos Cerdán como el hombre sin criterio que hace lo que le manda el secretario general. Como me tocó hacer a mí, le ha dicho Ábalos a Alsina.

