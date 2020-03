Los empresarios se quejan de que no les han consultado y Podemos sugiere que se están aprovechando de la situación, no sabemos si por donar material sanitario comprado donde el gobierno no ha llegado, por mantener los puestos de trabajo a pesar de que el ejecutivo no ha aflojado con los impuestos o por haber montado un negocio porque no salían del desempleo.

Pablo Iglesias pasito a paso se impone y la discrepancia que se afea para los demás es evidente en el ejecutivo. Ha habido cambios de criterio en dos días que generan desconfianza, un escepticismo que engorda cuando se ven cuarentenas que se saltan, tests que se repiten al gobierno cuando para la población no hay o cuando se asegura que el material está disponible para todos cuando los sanitarios claman que eso es simplemente mentira.